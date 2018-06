Il y a neuf ans Michael Jackson nous quittait

C'était le 25 juin 2009, Michael Jackson, le King of Pop quittait définitivement la scène terrestre.

750 millions d’albums vendus dans le monde, 13 Grammy Awards. Un succès renversant et pourtant, le King of Pop était avant tout un homme comme les autres, ou du moins, c’est ce qu’il voulait aussi être.

Tout au long de sa vie, Mickael Jackson a fait parler de lui. Qu’il soit idolâtré ou détesté, la star était d’abord un être humain, un père aimant, mais aussi une victime des désagréments de la célébrité.

Autour de la star du pop meurtri par la solitude et la paranoïa, ses gardes du corps étaient devenus des proches. Quelques années après sa mort, ils ont voulu parler de cette face peu connue de Michael Jackson dans "Remember the time : Protecting Michael Jackson in His Final Days". A travers les lignes, on note une personnalité rarement dépeinte par les médias ou les fans.

Dans l’ouvrage qui lui rend hommage, Bill Witfield se souvient d’un appel en 2007 : " Il a dit qu’il m’appelait juste pour parler, alors nous avons parlé. [...] ‘Parfois, j’en ai juste marre de tout ça’. On aurait dit qu’il essayait de ne pas pleurer [...] ‘Je ne suis pas un numéro de cirque. Je ne suis pas un animal dans un zoo. Je veux juste qu’on me laisse tranquille’ ".

Sur base des mémoires de Bill Whitfield et de Javon Beard, Dianne Houston met en scène Navi, dans un téléfilm vérité intitulé "Destin brisé: Michael Jackson, derrière le masque", ou le sosie officiel du King of Pop incarne son héros.

Dans une interview de CBS News, l’acteur principal confie ne pas avoir participé à ce projet pour le business mais, comme quelque chose venant du cœur, en tant que fan.

À l'affiche, on note également Chad Coleman dans le rôle d’un des gardes, Chad Coleman ajoute : "Ce projet est quelque chose qui, je crois, permettra à ses fans de pouvoir pleurer correctement l’homme".

Vous pouvez-encore voir ce téléfilm durant 4 jours sur Auvio.be.