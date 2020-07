Il y a dix ans, le buzz Keenan Cahill

Des internautes qui se filment en reprenant des tubes, ce n’est vraiment pas si rare. Mais la particularité de Keenan Cahill réside dans ses mimiques, ses chorégraphies et son apparence physique. On le saura plus tard : le natif d’Elmhurst dans l’Illinois aux Etats-Unis est atteint du syndrome de Maroteaux-Lamy, une forme de nanisme qui provoque des complications physiques .

Ce qui n’était qu’un jeu, un hobby va très vite dépasser le principal intéressé. Katy Perry tombe sur la vidéo, on ne sait trop comment. Et Katy Perry, herself, la partage sur Twitter et Facebook – Instagram n’existe pas encore. La star accompagne son post d’un "I heart you" ("Je te cœur" ou "je t’aime"). Elle ajoute : "Ceci… est mon teenage dream", mon rêve d’ado. Des millions de fans, qui n’avaient jamais vu la vidéo, se précipitent sur la chaîne de Keenan. Le nombre de vues s’envole et dépasse plusieurs millions.

"J’ai commencé à enregistrer des vidéos car j’aimais bien chanter et jouer la comédie en même temps. Pour mes 13 ans, j’ai reçu un ordinateur avec une webcam intégrée. Et j’ai voulu m’amuser, donc je me suis mis à chanter devant mon ordinateur, puis à faire du play-back", racontera plus tard l’adolescent dans une interview. "Katy Perry a vu ma parodie et l’a postée sur son Facebook et son Twitter."