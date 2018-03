Il y a 40 ans, le mythe Claude François s'éteignait subitement

C'était le 11 mars 1978. Claude François mourait subitement à seulement 39 ans. L'histoire a traversé les époques : en voulant changer une ampoule alors qu'il était dans son bain, "Cloclo" s'électrocute et la chute lui est fatale. 40 ans plus tard, ses plus célèbres chansons résonnent encore dans toutes les têtes et sont sans cesse réactualiser au gout du jour. Pour commémorer sa disparition, les inconditionnels se souviennent.

Ce jour-là, les milliers de fans du chanteur de "Magnolia For Ever" prenaient un grand coup sur la tête. Alors qu'il était au top de sa forme, Claude François décède tragiquement dans son appartement parisien. "Les mots "Claude François est mort", ça n'avait pas de sens explique Alain Ledent, un grand collectionneur liégeois de Cloclo. Quand vous avez 22-23 ans et que vous êtes fan d'un chanteur, vous ne comprenez pas comment c'est possible. Votre grand-mère peut logiquement mourir, oui, mais pas Claude François." Toujours avec une pointe d'émotion, Alain Ledent se souvient de la difficulté pour son cerveau d'enregistrer la tragique information.

Claude François, l'immortel

Claude François, né en 1939 en Egypte, n'est plus un chanteur que l'on présente. Près de 500 titres (pour enfants et pour adultes), des Claudettes, des chorégraphies devenues mythiques, etc. Aussi critiqué qu'admiré, le "chanteur malheureux" est de beaucoup de polémiques. A tel point que, 40 ans plus tard, les révélations sur sa vie tourmentée n'en finissent toujours pas.

Samedi après-midi, 400 personnes, dont des anciennes Claudettes et des membres de sa famille, ont assisté à une messe hommage à Paris. Son fils, Claude François Junior, y a lu un discours dans lequel il a tenu a souligner l'importance des artistes dans la société.

Quoiqu'il en soit, rien n'empêche les fervents admirateurs d'un des chanteurs les plus mythiques de l'Histoire, de continuer à se rassembler à chaque anniversaire pour célébrer leur idole éternelle. "J'ai basculé dans autre chose, j'ai appris à vivre sans Claude François. Mais, au final, il fait toujours partie de ma vie", conclut le collectionneur.



Pour les nostalgiques, les insatiables ou les trop jeunes, Claude François, c'était (surtout) ceci :