Il y a 40 ans, Charlie Chaplin s'éteignait la nuit de Noël

La nuit du 24 au 25 décembre 1977, Charles Spencer Chaplin décédait. Quarante ans plus tard, l'oeuvre de cet artiste cinéaste fait encore écho. Comment ce garçon des bas fonds londoniens a-t-il réussi à marquer le 7eme art? Retour plus d'un siècle en arrière.

"Il y a des films plus ouvertement politiques", explique Hugues Dayez. "Il fait 'Le Dictateur' en 1940, à l'aube de la seconde guerre mondiale et préfigure déjà toutes les horreurs du nazisme et les délires d'Hitler."

Des opinions trop à gauche pour l'Amérique

Après la deuxième guerre mondiale, il ne fait cependant plus rire tout le monde. On le jalouse, on lui reproche sa vie dissolue et ses opinions trop à gauche pour les anti-communistes américains de l'époque.

"Il aimait les jeunes actrices, il changeait de femme assez régulièrement et il avait des opinions très ancrées à gauche", relate Hugues Dayez. "Et cela irrite les politiques dans l'Amérique puritaine, alors que le maccarthysme [chasse aux communistes] est en train de monter en puissance."

Interdit de visa aux Etats-Unis, il s'exile en Europe et s'installe en Suisse. Finalement, il ne recevra que très tardivement une reconnaissance de la profession avec un Oscar d'honneur. Néanmoins, ajoute Hugues Dayez, "l'ombre de Chaplin plane aujourd'hui chez beaucoup de réalisateurs".