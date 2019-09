Il y a 25 ans, un petit bonhomme répondant au nom de Bla-Bla atterrissait sur nos écrans

Mais avant de faire connaissance avec l’histoire de la naissance de Bla-Bla, il faut rencontrer son papa, Bernard Halut. A l’époque, il est chargé de mettre sur pied la nouvelle émission pour enfants de la RTBF. "J’étais réalisateur à la RTBF et j’ai été contacté par la responsable des émissions Jeunesse de la RTBF, avec laquelle j’avais déjà travaillé. Elle savait que j’avais 4 enfants et elle était elle-même maman d’une petite fille du même âge que mon aînée, se souvient le père de Bla-Bla. Et l’idée me vient en me rendant au Mister Cash. Mes enfants voulaient toujours pousser sur tous les boutons. Et je me suis dit : 'tiens, ce serait marrant qu’un personnage apparaisse là et demande combien je veux d’argent'. C’est ainsi que le premier projet s’appelait Mister Cash. A cette période, je travaillais aussi pour les ‘marionnettes de l’info’belge à Canal +. Les marionnettes, ça me connaissait donc. J’ai donc décidé d’opter pour une marionnette." Et ce sont les petits copains de la classe de ses enfants qui ont imaginé le visage de Bla-Bla.

Dernière étape : trouver les comédiens. "J’ai fait un petit casting avec, notamment, des membres de la "Ligue d’impro", qui comprenait Eric De Staercke, alias Wilbur Disquedur, et Marie-Paul Kumps, alias Mamie Nelly, et on a démarré avec un marionnettiste qui s’appelait Alain Perpète. Mais il n’est resté qu’un an dans l’équipe. " Démarre alors l’écriture des premiers scénarii. Entre Bernard Halut et Olivier Happart, qui a rejoint l’équipe depuis, cela fait clic. Les idées s’enchaînent dans leurs têtes, les mises en scène prennent forme sur le papier, et voilà les premières saynètes de Bla-Bla créées.

Un peu de bricolage et une bande de potes aux manettes

Toutes les émissions sont tournées dans un studio, en dur. "C’était un décor à l’ancienne qui coûtait assez cher parce qu’il fallait à chaque fois le construire, le déconstruire et ainsi de suite. Mais, cela permettait de faire du vrai bricolage, et donc à l’enfant de reconnaître les vrais matériaux. Je me souviens d’un iceberg que nous avons construit avec de la frigolite. A l’écran, on voyait bien que ça avait été fabriqué à la main, mais ça avait un caractère authentique", se souvient Bernard Halut. "Ici Bla-Bla" a ensuite été tourné dans un studio en virtuel, ce qui a compliqué un peu les choses. "On était face à un fond vert. Nous n’avions pas le contact avec les objets, les lieux. Cela ne nous permettait pas de travailler de la même façon. Visuellement, on s’est rapprochés de ce qu’était Bla-Bla, c’est-à-dire un ordinateur, mais quelque part, ça refroidissait un peu l’ensemble", explique le créateur. Néanmoins, ce dernier reconnaît que le virtuel était intéressant car il leur a permis de faire des trucs complètement délirants, comme par exemple, faire rouler des vélos sur des façades de maison ou voyager dans l’espace.

Wilbur Disquedur, Monsieur Virgule, Louis Toutpti et Mamie Nelly…

Toutes les personnes travaillant sur le programme étaient sur la même longueur d’onde et possédaient un esprit créatif immense. En 15 saisons d’Ici Bla-Bla, cette équipe s’est transformée en une bande de potes qui s’amusaient, avec leurs crayons et leurs cahiers, à créer l’émission qui devait passer sur antenne le soir. "On s’entendait d’ailleurs tellement bien que les comédiens se sont investis dans les scénarii. Ils changeaient des mots, ils interprétaient leurs personnages. Je connaissais aussi certains comédiens de réputation. Plusieurs avaient fait l’IAD comme moi. C’était une chaîne de fabrication où chacun avait une liberté malgré tout. On fonctionnait sur la confiance, ce qui était très important", se remémore le réalisateur. Blabla, c’était aussi le duo voix mains composé de Benoît De Leu et Françoise Wibert. "Ma grande amie, Françoise Wibert, faisait les mains, et moi je m’occupais de la voix et des yeux. Et ce qui était extraordinaire, c’est qu’Ici Bla-Bla, c’était plus de 150 émissions par an. Au bout de 4, 5, 6, 10 ans, on avait une complicité incroyable. Et, il arrivait souvent qu’on ne savait plus si c’était Françoise, qui par les mains, amenait le jeu ou si c’était moi" confie Benoît De Leu. Wilbur Disquedur est aussi arrivé dans la blamatique, car "il fallait bien un méchant", explique Bernard Halut. Par la suite, Louis Toutpti a surgi en bas de l’écran pour conter aux enfants des histoires émouvantes. Dans son costume à bretelles, coiffé de son chapeau, Louis Toupti faisait partir les enfants dans les nuages. Enfin, Monsieur Virgule nous faisait rire et rendait la langue française encore plus belle sous ses rimes, ses calembours, et autres jeux de mots inventés par celui qui l’incarnait, Bruno Coppens. Difficile de jongler aussi bien avec la langue française que lui, et pourtant la rendre belle aux yeux des enfants. "Ici Bla-Bla", c’était aussi ces personnages-là.