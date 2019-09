Il y a 14 ans, Angèle chantait déjà avec son père Marka (vidéo)

Dans son dernier clip, Angèle joue la carte de la nostalgie. Pour illustrer sa chanson 'Flou', la chanteuse compile des extraits de vidéos de son enfance, mélangées à des images de concert récentes. Une manière d’évoquer son parcours fulgurant, qui l’effraie un peu et qui rend tout "flou" autour d’elle.

À travers les images des années 1990 et 2000, on voit notamment Angèle faire ses gammes au piano ou à la voix. En 2005, la jeune chanteuse était même venue accompagner son père, le chanteur Marka, sur la scène des Francofolies de Spa. Âgée d’à peine dix ans, Angèle interprète avec son papa la chanson "Comment te le dire", sous les yeux de sa mère, l’actrice Laurence Bibot, et son frère, le rappeur Roméo Elvis, âgé de 13 ans à l’époque.