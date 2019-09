Il y a 10 ans, Stromae sortait sa chanson phare "Alors On Danse"

En 2009, Paul van Haver alias Stromae commence à se faire un nom via les "lecons", ces courtes vidéos qu'il diffuse sur YouTube et qui montre la fabrication de ses créations musicales. Le 21 septembre 2009, en prélude à la sortie de son premier disque, il sort le morceau "Alors On Danse". C'est ce titre qui propulsera sa carrière vers les sommets.

Le clip qui sortira un peu plus tard est tourné dans un vieux café de Drogenbos tandis que les thèmes abordés dans la chanson tournent autour du stress et de la routine du quotidien. "Qui dit fatigue dit réveil encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, Alors on danse...", clame lors Stromae.

Issu de son tout premier album, "Cheese" sorti en 2010, ce morceau aux influences electro-pop rencontre un succès fulgurant, d'abord en Belgique et en France puis en Europe. Elle se classe numéro 1 notamment en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Slovaquie ou encore en Italie.

Si le chanteur a mis sa carrière musicale entre parenthèses en 2016 pour se consacrer à d'autres activités dont une ligne de vêtements via son label "Mosaert", il s'est tout de même fendu d'un message sur Facebook pour remercier ses nombreux fans de leur soutien.