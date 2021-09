"Il restera à jamais Le Magnifique" : Emmanuel Macron rend hommage à Jean-Paul Belmondo

L'acteur français Jean-Paul Belmondo, Bebel pour les intimes, nous a quitté à l'âge de 88 ans ce lundi 6 septembre. Très rapidement, un flot d'hommages a déferlé sur la toile, saluant l'homme et la carrière de ce monstre sacré du cinéma français.

Le président français Emmanuel s'est rapidement exprimé sur Twitter : "Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous."