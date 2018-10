"Il a été positif dans cette aventure tragique", le témoignage de Sarah à son mari, Sébastien Bellin

Sébastien Bellin est un des rescapés des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Aujourd'hui manager des Spirous de Charleroi, il est venu témoigner lors de la soirée de clôture de l'opération CAP48 en faveur des personnes moins valides.

"C'est un combat qui continue tous les jours"

S'il affirme qu'il va bien avec un grand sourire, il reconnaît aussi que "c'est un combat qui continue tous les jours. Mais c'est un combat où il y a énormément de superbes leçons à apprendre, à vivre. Et c'est sur ça que je me base tous les jours pour trouver l'énergie à travers mon épouse, mes filles, la grande famille du basket. Je trouve de plus en plus de points de repère qui m'aident à avancer".

"Il a été positif dans cette aventure tragique"

Sarah, son épouse, était également présente sur le plateau, et c'est avec émotion qu'elle s'est adressée à lui : "Mon message est que je le remercie pour la façon dont il a été positif dans cette aventure tragique. On ne sait jamais ce qui va se passer dans une situation comme ça. Si cela m'été arrivé, et que j'avais survécu, je ne suis pas certaine que j'aurais pu être positive comme lui".

Et de conclure : "Il y a tellement de choses tristes, nous pouvons changer ça".