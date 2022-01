Igor Bogdanoff est décédé à 72 ans, six jours après son frère jumeau Grichka

L'un n'allait pas sans l'autre, si bien que rares sont les personnes qui peuvent s'enorgueillir de les différencier. Moins d'une semaine après son frère jumeau, l'animateur et scientifique Igor Bogdanoff s'est éteint à l'âge de 72 ans. Difficilement dissociable de son frère jumeau, Grishka décédé le 29 décembre dernier, il n'était lui non plus pas vacciné contre le Covid-19. Le tandem s'était fait hospitalisé en décembre dans le service réanimation de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, suite à leur contamination au coronavirus.

Star des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, le décès du second membre du binôme des Bogdanoff a été annoncé par leur agent. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches.

Ils se qualifiaient d'"extraterrestres"

Emblématique duo passionné de Sciences, les Frères Bogdanoff étaient particulièrement connus pour leur émission de vulgarisation scientifique "Temps X" qu’ils présentaient ensemble sur TF1 et dans laquelle ils évoluaient dans un décor de vaisseau spatial avec des combinaisons futuristes.

Igor et Grichka étaient ensuite devenus l'objet de railleries pour leurs visages profondément transformés, qu'ils avaient eux-mêmes qualifiés "d'extraterrestres".

De multiples controverses

Né dans le Gers le 29 août 1949 d'un couple de parents russe et autrichien, ont connu leur heure de gloire pendant plus de dix ans avant de devenir des icones de la culture populaire, en raison de leur transformation physique au cours des années.

Après avoir acquis leur notoriété à la télévision, ils avaient été auteurs de plusieurs livres. Leurs ouvrages scientifiques avaient aussi suscité des controverses et ils s'étaient attiré les foudres d'une partie de la communauté scientifique, critiquant la "faible valeur" de leurs travaux.

Le célèbre duo avait ensuite été inquiété par la justice. Un procès pour "escroquerie sur personne vulnérable" visant les deux frères devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Ils sont accusés d'avoir spolié un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour se défaire leurs déboires financiers et relancer "Temps X", l'émission de science-fiction qui les a rendus célèbres.