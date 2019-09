"Ici Bla-Bla": une émission pour les enfants aux accents engagés

Les personnages comme Wilbur Disquedur, Mamy Nelly, Monsieur Virgule, ou Mademoiselle Point, faisaient rire, attendrissaient, et cultivaient les "lardons". Une façon pour les réalisateurs de l’émission et les comédiens de répondre à leur souhait d’instruire les enfants. Pour eux, l’aspect éducatif avait une place très importante au moment de l’écriture des scénarios. "Nous avions une vision de l’éducation moins classique que celle de l’époque. C’était une vision, disons, plus alternative. Le message était d’éduquer les enfants par la rigolade. Il y avait toujours un message informatif, éducationnel derrière la mise en scène. C’était parfois du pur divertissement, mais jamais démagogique", souligne le père de Bla-Bla, Bernard Halut.

Le personnage emblématique des émissions pour enfants de la RTBF des années 90 et 2000 a 25 ans . La marque de fabrique d’"Ici Bla-Bla", c’était les petites saynètes de 15 minutes entre les comédiens de l’émission et Bla-Bla.

À ce titre, les scénaristes n’hésitaient pas à aborder des thèmes de société traditionnellement plus abordés par les adultes que par des enfants de 10 ans : l’homosexualité, la guerre, la sauvegarde de la planète, la pauvreté, ou encore l’immigration. "Je me souviens d’une émission sur les sans-papiers. À l’époque, une famille russe vivant en Belgique était menacée d’expulsion. Elle était très bien intégrée, mais elle était sans-papiers. Un groupe de soutien s’est formé à Gembloux. On a eu vent de cette histoire et on a eu l’idée d’inviter la petite fille de cette famille russe dans l’émission. Elle a joué son propre rôle. Elle était assise sur le banc devant la blamatique, Blabla la voit et discute avec elle. Il lui répond que nous ne sommes pas d’accord qu’elle soit renvoyée dans son pays et invite les lardons à envoyer une lettre pour le signaler", se souvient Jean-Louis Sbille, qui incarnait le personnage de Louis Toupti.

"Une autre fois, nous avons réalisé une émission sur l’excision chez les jeunes filles en Afrique. Louis Toupti a présenté un livre qui venait de sortir. Ce livre était très fort, et parlait de la tache rouge, et voilà. L’histoire était à mots couverts, c’était très symbolique. Mais les gens au courant allaient comprendre, et les fillettes qui avaient été victimes de cela, aussi. Nous avions aussi mis sur un pied une histoire sur les SDF, à partir de la chanson Dormir au chaud de Claude Semaille. C’était notre liberté et notre façon de concevoir le monde, de parler du réchauffement climatique alors qu’on en parlait peu à cette période, de parler de la guerre, etc.", confie-t-il.

Cette volonté des scénaristes de parler de sujets de société parfois durs a aussi été l’occasion d’expliquer aux enfants des faits d’actualité marquants et difficiles, tels que l’affaire Dutroux. À l’époque, le visage de Marc Dutroux et l’histoire de ces victimes font la une des médias. C’est aussi un sujet au cœur de toutes les conversations entre les parents. Difficile donc pour les enfants de ne pas entendre qu’il s’est passé quelque chose d’inquiétant. Bla-Bla est alors la personne idéale pour dire l’indicible aux enfants, de manière bienveillante.