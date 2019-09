"Ici Bla-Bla", des dessins animés restés inoubliables pour une génération de petits Belges

Pour ce faire, elle avait ses lieux, et sa manière de fonctionner. Tout démarrait par la rencontre avec les maisons de distribution. "J’avais un budget bien déterminé, et je faisais mon petit marché comme on le fait pour acheter ses légumes. Je rencontrais les distributeurs et j’écoutais ce qu’ils avaient à me proposer en matière de dessins animés. Les maisons de distribution me contactaient aussi pour me faire part de tels ou tels dessins animés, et j’allais également à des réunions européennes sur les projets européens, et là, je faisais une promesse d’achat pour les productions qui m’intéressaient. Pour eux, c’était une promesse d’achat qui avait valeur financière", se souvient-elle."Sur les salons, je concluais les contrats avec ceux qui répondaient à mes attentes. Dans ce cadre, il faut savoir que je n’achetais jamais de package. Pour le dire autrement, dans les maisons de distribution, ils proposent un paquet de dessins animés et ils disent "je vous fais tel prix et vous prenez tout d’un coup". Voilà donc le quota d’émission rempli pour la saison. Mais, le souci est qu’il y a à boire et à manger là-dedans. Il y avait de bonnes et… de moins bonnes choses. J’ai donc toujours refusé d’acheter des dessins animés par paquet."

Un message, mais pas n’importe lequel

Le deal conclu, Marianne Nihon visionnait tous les dessins animés choisis dans leur entièreté, afin de voir s’il n’y avait pas de problème dans leur contenu. "J’étais très stricte et très sévère dans mes choix. D’ailleurs, les distributeurs le savaient, et me disaient d’emblée "ça, tu n’aimeras pas", " affirme-t-elle. Marianne Nihon avait également ses préférences sur l’origine des productions diffusées dans "Ici Bla-Bla". "Je me contentais principalement du marché européen, parce que j’avais suffisamment de matières ici en Europe et que je défendais les productions européennes. Néanmoins, je sélectionnais parfois des œuvres audiovisuelles en dehors des frontières de l’Europe, parce qu’il ne faut pas croire… Il y a aussi des bonnes choses ailleurs," confie-t-elle. On se souvient notamment de la série "Océane", mettant en scène une jeune femme capable de respirer sous l’eau et qui comprenait le langage des baleines. Cette série était produite en Australie.