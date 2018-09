"I’m not on drugs… drugs are on me": les addictions de Mac Miller mises en lumière dans un documentaire

Dans une salle de bain, on peut voir le chanteur tout habillé dans une baignoire remplie d’eau. Lunettes de soleil devant les yeux, le jeune homme est "ailleurs" et s’exclame : "I’m not on drugs… drugs are on me" (en français: "Je ne suis pas sur les drogues, les drogues sont sur moi.")

En 2016, lors du tournage, Mac Miller tente de se redresser, de stopper les drogues. Il veut, dit-il, donner du sens à son passé et s’orienter vers un futur sain. Depuis il entretenait une relation avec la célèbre chanteuse Ariana Grande, une idylle qui s’est terminée il y a deux mois et qui aurait littéralement dévasté le rappeur. Il est mort d’une overdose ce vendredi 7 septembre à Los Angeles.