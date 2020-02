Hubert : le décès d'un magicien de la bande dessinée…

hubert - © Soleil

Lorsque le premier de cette série de trois albums est paru, j’ai tout de suite été ébloui par le dessin de Bertrand Gatignol. Par cette évidence de noir et de blanc tout au long d’une saga créant un univers inspiré plus par Rabelais que par l’héroic fantasy.

Et puis, en me plongeant dans ce premier livre, et dans les deux autres, ensuite, c’est l’écriture qui m’a envoûté. Parce qu’Hubert était un véritable écrivain, un de ces êtres rares capables d’inventer des univers totalement plausibles et pourtant démesurément originaux. Des univers, surtout, qui ne devaient pas tout à sa seule imagination, aussi fertile soit-elle.

Nous parlant de pouvoir, de destin, de résistance, " Les ogres-dieux " se construisent à la fois comme une bd, comme un recueil de nouvelles, et comme un manuel d’Histoire improbable.