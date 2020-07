Hooverphonic, Goose et Milow se produiront devant un public réduit fin août à la Citadelle de Namur

Hooverphonic, Goose et Milow se produiront respectivement les 28, 29 et 30 août à la Citadelle de Namur, ont annoncé jeudi les organisateurs. Les concerts se dérouleront au Théâtre de Verdure et le nombre de spectateurs sera limité à 400 par date.

Les chanceux qui auront leur ticket seront réunis par bulles de 15 personnes et devront rester assis dans les gradins permanents du théâtre. L'intendance sera assurée par des serveurs pour éviter tout risque sanitaire.

"Les artistes et différents prestataires ont accepté de revoir leurs conditions pour rendre cette organisation possible", a souligné Vincent Charlier de la société Ether Agency. "Ensemble, nous voulons continuer à faire vivre le monde de la musique. Il s'agit aussi de montrer qu'on peut encore s'amuser en s'adaptant."

Les places sont au vente dès maintenant.