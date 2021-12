Hong Kong: l'ex-quotidien Apple Daily obtient la "plume d'or" de la liberté de la presse

Le magnat hongkongais de la presse emprisonné Jimmy Lai et le personnel de son quotidien pro-démocratie désormais fermé Apple Daily ont reçu la "plume d'or", un prestigieux prix de la liberté de la presse décerné par l'Association mondiale des journaux et des éditeurs (Wan-Ifra).M. Lai et plusieurs autres dirigeants d'Apple Daily, un tabloïd farouchement pro-démocratie et très critique à l'égard de Pékin, avaient été arrêtés au printemps dernier pour "collusion avec des forces étrangères mettant en danger la sécurité nationale".

La "plume d'or" récompense chaque année depuis 1961 d'importants défenseurs et promoteurs de la liberté de la presse. L'attribution de ce trophée à M. Lai et à son équipe illustre "les craintes et les défis" auxquels font face les journalistes à Hong Kong actuellement. "L'incarcération d'un directeur de la publication, l'arrestation d'un rédacteur en chef et de ses collègues, la fermeture d'une rédaction et la fin d'un titre de presse : le prix Plume d'or 2021 reconnaît et fait réfléchir à tout cela", a déclaré M. Fernandez lors de la cérémonie virtuelle de remise du prix, mercredi.