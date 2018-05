Hommages après le décès de Maurane: "Puisses-tu faire danser les âmes passées de l'autre côté"

Plusieurs artistes, dont Lara Fabian et Typh Barrow, ont réagi dès la nuit au décès de Maurane. La chanteuse belge a été retrouvée inanimée à son domicile de Schaerbeek lundi soir. Mais aussi de nombreux anonymes, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur Twitter ou sur la page Facebook de la RTBF qui a annoncé la triste information.

Ce qui frappe, c'est le sentiment de proximité qu'inspirait la chanteuse: même si beaucoup parlent "grande dame" de la chanson, ce que de nombreux fans soulignent, c'est que Maurane et ses chansons a accompagné leur vie, comme c'est le cas pour Toto : "Que de beaux et merveilleux souvenirs... ses chansons... sa voix... elles ont bercé ma jeunesse... je ne pourrai jamais l'oublier ! R.I.P Maurane. Une grande dame vient de partir ".

"Je l'ai rencontrée au restaurant et je lui ai demandé un autographe. Elle était sympa", témoigne Khadouj.

"Triste je me souviens la première fois que je l'ai vue, c'était à l'école à Schaerbeek elle avait répondu présent à la place d'Albert Delchambre je crois. Claude n'était pas encore célèbre. Elle nous a touchés par son charisme, son énergie positive, sa joie de vivre et surtout ce son du ciel sa superbe voix unique", ajoute Kim

"Une des plus belles voix de la francophonie, Maurane était également une immense star en France, souligne Francesco. Que dire, sinon mon immense tristesse, et un respect plus grand encore pour une très grande artiste, libre, forte, et si belle..."

Et parmi les beaux, touchants, voire parfois poignants hommages, on épinglera celui d'Attila : "Repose en paix puisses tu faire danser les âmes passées de l'autre côté du miroir! "