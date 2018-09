Hommage musical à Marc Moulin, décédé il y a dix ans, à Flagey à la mi-octobre

Un hommage musical sera rendu à la mi-octobre à Marc Moulin (1942-2008), décédé il y a dix ans. L'artiste était à la fois pianiste, compositeur, humoriste, producteur (notamment de Lio, Alain Chamfort et des Sparks), animateur radio et pionnier belge du 'jazz-funk' et de l'électro. C'est la commune d'Ixelles, dont est natif le musicien, et plus précisément Flagey qui accueillera les festivités.

Les 13 et 14 octobre, ce sont ainsi le quintette du guitariste Philip Catherine et celui appelé 'Stuff' qui commémoreront Marc Moulin dans ce qui est l'un des temples de la culture à Bruxelles.

Le premier groupe donnera sa propre lecture de la musique de l'artiste en interprétant notamment les morceaux qui figurent dans 'Stream', l'album produit en 1971 par Sacha Distel, qui comprend plusieurs compositions de Marc Moulin.

L'ensemble 'Stuff', pour sa part, a reçu carte blanche pour revisiter l'oeuvre de Marc Moulin, avec des éléments de 'jazz-fusion' chers à 'Placebo' et les rythmes déployés par 'Télex' et sa musique électronique, les deux groupes fondés et conduits par le musicien, qui, par ailleurs, était diplômé en Sciences politiques et économiques de l' ULB.

En 1980, le second groupe, "décalé', avait représenté la Belgique au Concours de l'Eurovision avec... 'Eurovision' et un succès plus que mitigé. Auparavant, Marc Moulin avait créé en 1969 'Placebo', qui sera primé à l'occasion du Festival de jazz de Montreux (Suisse) en 1972.