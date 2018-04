"High et fines herbes": le CSA désarmé face à la dégustation de cannabis sur petit écran

L'émission de dégustation de marijuana teintée d'une recette de cuisine "High et fines herbes", animée par les rappeurs bruxellois Caballero et JeanJass, trace sa route. Après une saison entière de fous rires, de blocages, de philosophie et de conseils culinaires sur Youtube, l'émission passe à la télévision.

C'est la chaîne Viceland, branche télévisée française du groupe Vice Media, qui accueille le duo de rappeurs, avec deux premières émissions diffusées ce mardi.

Impuissance du CSA

Pour des raisons évidentes, l'émission est l'objet d'une controverse : le CSA, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en France, a tenté d'empêcher sa diffusion. À sa grande déception, il ne peut rien. L'émission est diffusée depuis le Royaume-Uni où les règles sont plus flexibles.

Dolorès Emile, directrice de la marque Viceland, explique qu'"en Grande-Bretagne, la législation est plus contraignante en journée, mais beaucoup moins en soirée. À partir de 22 heures, on peut diffuser des programmes de glamourisation de l’alcool ou des drogues, en y insérant des mises en garde. C’est une façon de responsabiliser les téléspectateurs".