Henry Chapier, critique cinématographique et créateur du "divan" de France 3, est décédé

Une paire de lunettes, une diction qui n’appartenait qu’à lui et un amour du cinéma qu’il partagera avec le public pendant plus de 50 ans. Henry Chapier s’est éteint à l’âge de 85 ans. Il était surtout connu du grand public pour « Le Divan », une émission d’interview intimiste qu’il avait créé en 1987 et qu’il animera jusqu’en 1994 sur la chaîne FR3.

Avant de lancer cette émission, Henry Chapier avait longtemps été journaliste culturel. Pigiste à l’Express puis responsable des pages culture de Combat, il avait mené campagne contre le renvoi d’Henri Langlois, directeur de la cinémathèque française et finalement obtenu la réintégration de celui-ci. Après un passage au Quotidien de Paris il entre à FR3 en 1978 pour devenir éditorialiste pour la culture et le cinéma.

Membre du jury au festival de Cannes en 1996, il avait lui même réalisé 4 films et joué comme acteur dans deux films de Claude Lelouch (« Un homme et une femme » et « Vingt ans déjà »).

Né en Roumanie d’un père avocat et d’une mère actrice, Henry Chapier était arrivé en France à l’âge de 15 ans. Il avait rapidement pris conscience de son homosexualité qu’il assumait ouvertement.

Son émission « Le divan », qui installait ses invités en position allongée, à la manière d’un psychanalyste, sur un divan jaune, avait introduit un ton nouveau à la télévision. 300 personnalités dont le réalisateur américain Spike Lee, l’homme politique Jean-Marie Le Pen ou le couturier Christian Lacroix y avaient pris place. En 2015 l’animateur Marc-Olivier Fogiel avait repris le concept et le titre de l’émission pour lui donner une seconde vie.