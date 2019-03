Hélène Rollès, de "Hélène et les garçons", invitée par Emmanuel Macron pour sa rencontre avec le président chinois

Hélène Rolles l'a longtemps chanté dans la série "Hélène et les garçons", elle est une fille comme les autres. Mais cela ne semble plus tout à fait être le cas puisque, selon le site d'information de LCI, elle est l'une des invitées en marge de la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping.

Pour cause : la chanteuse désormais âgée de 52 ans est une véritable star dans ce pays d'Asie.