Harvey Weinstein accusé de six agressions sexuelles supplémentaires, dont trois viols

Le producteur de films américain Harvey Weinstein fait l'objet depuis vendredi de six accusations supplémentaires d'agressions sexuelles, rapporte le magazine américain Variety. Trois d'entre elles sont des viols qui auraient eu lieu à Beverly Hills il y a plus de dix ans.

Weinstein aurait violé une femme dans une chambre d'hôtel dans une période comprise entre septembre 2004 et septembre 2005. Il aurait également violé une autre femme à deux reprises entre novembre 2009 et novembre 2010.

Harvey Weinstein purge actuellement une peine de 23 ans de prison près de Buffalo, New York, pour viol et agression sexuelle. Le 11 décembre, il saura s'il sera transféré vers Los Angeles. Il attendait déjà ce transfert dans le cadre de trois autres affaires de viol et d'abus sexuels.