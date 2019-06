Harry Potter Wizards Unite: le modèle du jeu Pokémon Go appliqué à l'univers de Poudlard

Après les Pokémons, c’est au tour d’un autre héros de fiction d’être l’objet d’un jeu sur smartphone. Il s’agit d’Harry Potter. Comme le rapporte le quotidien "Le Monde", l’entreprise américaine Niantic, qui a créé "Pokemon Go", a annoncé la sortie de son nouveau jeu en réalité augmentée, intitulé " Harry Potter : Wizards Unite" aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Concrètement, "Harry Potter : Wizards Unite" s’inspire du principe de Pokemon Go, et invite le joueur à prendre part à des combats, baguette magique en main, face aux créatures maléfiques issues de l’univers d’Harry Potter.

Le joueur devra faire fuir des détraqueurs tentant d’aspirer son âme ou encore chasser des loups-garous. Des combats que le joueur pourra anticiper en préparant des potions ou en apprenant des nouvelles compétences, comme celle de se jeter des sorts de soin. Sur sa route, il pourra aussi croiser les amis d’Harry Potter, tel que Hagrid, ou Dumbledore. " Les joueurs pourront apprendre des sorts, explorer leur quartier et leur ville, afin de découvrir et combattre des bêtes légendaires et s’associer à d’autres pour défaire de puissants ennemis." avait annoncé Niantic, qui ont collaboré avec Warner Bros pour mettre au point ce jeu.

"Harry Potter : Wizards Unite" est un jeu d’aventures dans lequel le joueur incarne un élève de l’école de sorcellerie de Poudlard, se déroulant à notre époque, à la frontière entre notre monde et celui des sorciers. Par la faute d’une terrible Calamité, cette frontière se retrouve brouillée. La mission du sorcier est de faire en sorte de contenir la Calamité, avant que les Moldus ne découvrent l’existence du monde des sorciers. C’est cette Calamité qui provoquera l’apparition des monstres et autres créatures magiques dans la réalité du joueur. Invisibles pour le commun des mortels, ils se révèlent avec l’interface du jeu, qui superpose la carte de ce monde magique à celle de l’endroit où vous vous trouvez. L’aide de chaque sorcier est demandée pour que l’univers magique ne soit pas troublé et n’ait pas à revivre les heures sombres de son histoire. Le joueur rencontrera aussi des "mystères", des petits bouts d’histoire venant enrichir l’univers d’Harry Potter.

Date de sortie inconnue en Belgique

La France avait été un des premiers pays dans lesquels était sorti "Pokémon Go". Ce jeu était sorti chez nos voisins français le 24 juillet, contre le 5 juillet pour l’Australie et le Royaume-Uni. Son lancement avait été retardé en raison des attentats de Nice, qui a fait, pour rappel, 86 morts, le 14 juillet. Cette fois, comme le rapporte le Monde, les concepteurs de chez Niantic ont appris des erreurs commises avec Pokemon Go. Niantic ne devrait pas faire face à des surcharges de serveur. Niantic révélera au compte-gouttes les pays dans lequel Harry Potter : Wizards Unite sera disponible. Aucune date n’a encore été précisée pour notre pays. Les fans devront donc faire preuve d’encore un peu de patience.