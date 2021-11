Harcèlement sexuel : 150 employés d’Activision Blizzard exigent le départ du PDG

Plus de 150 employés de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard ont réclamé le départ de leur PDG, Bobby Kotick. Il aurait été au courant pendant des années de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise, qui édite notamment les jeux "World of Warcraft" et "Call of Duty".

Selon l’agence de presse financière Bloomberg, les inquiétudes des investisseurs quant à la gestion de l’entreprise s’amplifient également.

Le groupe d’employés a cessé le travail pendant un temps en signe de protestation et s’est rendu devant le siège d’Activision Blizzard à Los Angeles. "Nous ne nous tairons pas jusqu’à ce que Bobby Kotick soit remplacé et nous continuerons à faire pression pour obtenir un audit indépendant", a clamé le syndicat des employés du groupe, l’ABK Workers Alliance.

Le Wall Street Journal a publié mardi un article relatant des accusations de harcèlement sexuel chez Activision Blizzard et décrivant M. Kotick comme étant conscient de ces agressions. Le quotidien économique américain se base pour ce faire sur des interviews, des e-mails au sein de l’entreprise, des demandes de régulateurs et d’autres documents internes qui démontrent que le PDG était au courant des faits de harcèlement sexuel qui ont eu cours en 2016 et 2017. L’entreprise ne l’aurait pas signalé à son conseil d’administration. Le Wall Street Journal a fait également état de cas où Bobby Kotick lui-même est accusé d’avoir harcelé sexuellement.

Activision Blizzard a nié les allégations à l’encontre de son PDG et le conseil d’administration a également affirmé son soutien au patron de l’entreprise. "Le CA reste convaincu que Bobby Kotick a réglé de manière adéquate les problèmes sur le lieu de travail pour lesquels il a été alerté", avance-t-il dans un communiqué.