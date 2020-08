Harcèlement à Ubisoft : après Serge Hascoët, le vice-président éditorial Tommy François quitte l'entreprise

Ubisoft, studio français de développement de jeux vidéo de renommée mondiale, vit une crise interne inédite, suite à de nombreuses révélations de harcèlements sexuels, voire viols, comportements homophobes, sexistes et racistes, dans une vague #metoo du jeu vidéo qui a déferlé sur Twitter vers la mi-juin. Des révélations sur les réseaux sociaux, qui ont amené deux grandes enquêtes journalistiques, de Libération et Numerama, révélant l’ampleur du problème, qui est loin de ne toucher quelques personnages haut placés. Plus grave encore, de nombreux témoignages d’anciens et actuels employés mettent en avant le fait que plusieurs cadres ont été protégés par les ressources humaines, malgré de nombreux signalements en interne, vu leur importance dans l’entreprise.

►►► #metoo chez Ubisoft : du harcèlement sexuel en toute impunité ?

Suite à ces révélations, le PDG (et cofondateur) d’Ubisoft a fait plusieurs communications, qualifiant ces situations d’inacceptables, et promettant des changements structurels, avec le lancement d’enquêtes internes pour faire la lumière sur ces accusations. Depuis, plusieurs têtes sont tombées, presque toutes liées à l’équipe éditoriale, principale cible des accusations :

Début juillet, Maxime Beland, vice-président éditorial, en poste à Toronto, démissionne.

Un autre employé de Toronto, dont le nom n’a pas été révélé, a été licencié dans la foulée.

Le 12 juillet, c’est le grand gourou éditorial, Serge Hascoët, qui démissionne. Il est considéré comme celui qui a permis à Ubisoft d’être l’entreprise de niveau mondial qu’elle est aujourd’hui. Une enquête du journaliste Jason Schreier pour Bloomberg a révélé, en plus du sexisme ambiant, les positions rétrogrades de son équipe éditoriale en termes de représentation féminine dans leurs jeux vidéo.

Cécile Cornet, à la tête des ressources humaines, a démissionné de son poste, mais pas de l’entreprise.

Enfin, un mail envoyé à certains employés d’Ubisoft annonce le départ de Tommy François, vice-président éditorial et proche de Serge Hascoët, sans préciser s’il est licencié ou s’il démissionne. C’est un des personnages de l’entreprise le plus visé par les accusations, et qui est au cœur du premier volet de l’enquête de Libération, décrit comme un "prédateur à la tête d’un service transformé en boy’s club", "Manipulateur toxique à l’égard des femmes, et parfois des hommes, qui aurait bénéficié d’une impunité totale".

L’industrie du jeu vidéo est une industrie où les problématiques du sexisme, et de conditions de travail très difficiles (harcèlement moral, physique, heures supplémentaires à la pelle), sont omniprésentes. Une industrie largement dominée par les hommes, et ou les femmes commencent enfin à être représentées de manière plus égalitaire dans les jeux vidéo, et être entendues en tant que développeuses de jeu vidéo. Ces révélations concernant Ubisoft font l’effet d’une bombe dans le milieu, où la parole se libère petit à petit, mais est toujours fortement cadenassée.