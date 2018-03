Handheld History pour rejouer aux anciennes consoles portables gratuitement

Bon, jusqu'ici rien de bien nouveau... Mais le site va encore plus loin aujourd'hui avec sa section " Handheld History ". Ils ont cette fois émulé des consoles et machines de jeux d'arcade comme la MC Hammer, la Tiger Electronics ou la Q*Bert . Les jeux peuvent être démarrés directement depuis la fenêtre du navigateur d'un ordinateur ou smartphone (préférez Firefox à Google Chrome/ne fonctionne pas sur Internet Explorer).

Internet Archive, dit la mémoire du web, a ainsi mis au point cette collection, depuis plus de 4 ans, grâce à un émulateur (MAME). C'est un logiciel qui imite le fonctionnement d'une machine obsolète, dans ce cas-ci une console de jeux, et qui permet donc de reproduire son comportement sur un ordinateur ou un smartphone. Par exemple, c'est ce qui transforme votre téléphone en Game Boy pour jouer aux premières versions de Pokémon, Tetris, Mario ou encore Kirby.

La collection comprend plus de 60 interfaces de jeux vidéos écran LCD, avec manuel d'utilisation d'origine et plusieurs jeux associés. Il est même possible d'en enregistrer certains pour jouer hors ligne. On retrouve aussi les classiques comme le Tamagotchi, Pac-Man, Sonic et Donkey Kong.

Vous risquez par contre d'être surpris de constater la différence avec les jeux de votre enfance. Le graphisme est plus simpliste, plus grossier. Exemple avec Donkey Kong sur Coleco et Q*bert: à gauche l'original, à droite la version du site Archive.