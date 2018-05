Hakima Darhmouch rejoindra la RTBF comme responsable du pôle Culture et Musique

La présentatrice du journal télévisé de RTL-TVi, Hakima Darhmouch, rejoindra la RTBF en tant que responsable du pôle Culture et Musique; elle quitte ainsi la chaîne privée après 18 années en son sein.

Après un appel ouvert en interne et en externe, la sélection a été effectuée sur base des dossiers des candidats par un jury composé de membres internes de la RTBF et d’un acteur culturel externe. Hakima Darhmouch a convaincu le jury par la qualité éditoriale de son projet, par ses propositions de valorisation et de diffusion de l’offre culturelle de la RTBF mais aussi par son adhésion aux valeurs de l’entreprise et au partage de la vision stratégique de RTBF 2022.

RTL doit combler un vide

"Ce changement est l'aboutissement d'une réflexion personnelle menée par Hakima depuis près de deux ans et correspond à une volonté d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles", a expliqué la chaîne privée dans un communiqué, qui ajoute que la décision a été prise "d'un commun accord".

Si la date effective du départ d'Hakima Darhmouch n'est pas encore connue, celle qui était aux commandes du journal de 19h ne reviendra pas à l'antenne de RTL Info, précise Christopher Barzal, porte-parole de l'entreprise privée. "Nous cherchons une solution provisoire pour la remplacer jusqu'à la fin de la saison." Le nom du remplaçant provisoire devrait être annoncé aujourd'hui/lundi. Le titulaire définitif du poste de présentateur du 19h sera choisi d'ici la rentrée, la période estivale étant de toute façon sujette aux aménagements dus aux vacances des journalistes.

La direction de RTL Belgium indique, dans un communiqué, avoir "pris acte" du choix de Hakima Darhmouch, "qu'elle entend respecter même s'il met fin à une collaboration ponctuée de nombreux souvenirs et moments forts qui la rendent inestimable".

Hakima Darhmouch, citée dans le communiqué, tient elle à remercier RTL "pour tout ce qu'elle m'a permis d'accomplir au cours de ma carrière professionnelle".

Ce départ de poids intervient quelques mois après le licenciement de 88 travailleurs chez RTL Belgium, dans le cadre d'un plan de restructuration.