Hakima Darhmouch quitte la RTBF trois ans et demi après l’avoir rejointe

Visage connu des téléspectateurs de RTL-TVI, Hakima Darhmouch avait rejoint en mai 2018 la RTBF pour prendre la tête de la thématique Culture & Musique. Elle quittera le boulevard Reyers en novembre afin de se lancer dans "la grande aventure entrepreneuriale", selon un communiqué de la RTBF, après que "la pandémie et les périodes de confinement ont été source de profondes réflexions sur les choix de vie".

"C’est un au revoir mûrement réfléchi mais non dénué d’émotion", explique Hakima Darhmouch dans le communiqué.

"J’ai, à titre individuel, toujours beaucoup d’estime pour les personnes qui posent et osent des choix personnels dans leur carrière professionnelle, mais entant que patron ce n’est pas sans une pointe de regret. Hakima est arrivée à un moment de transformation de l’entreprise, elle a apporté un regard, une façon de faire qui a permis de construire la thématique Culture et Musique. Cette dernière année elle a été, avec ses équipes, une force vive du plan #restart qui s’est traduit dans un grand nombre d’actions concrètes en soutien à nos partenaires historiques, du secteur de l’audiovisuel et culturel", note Jean-Paul Philippot, administrateur général RTBF.

"Il ne fait aucun doute qu’Hakima laissera une empreinte derrière elle, celle de vouloir rendre la culture accessible au plus grand nombre", conclut Sandrine Roustan, directrice générale du Pôle Contenus de la RTBF.