Guy Bedos sur les antennes de la RTBF : rires, ironie et confidences (vidéos)

Ce jeudi, la nouvelle tombait et en a rendu nostalgique plus d’un(e) : Guy Bedos est décédé. Agé de 85 ans, l’humoriste et comédien a pendant une petite cinquantaine d’années, écumé les radios et plateaux de télés. Toujours prolixe, le regard malicieux, aimable mais franc-tireur impitoyable, il se prêtait volontiers au jeu des interviews. Revoyons donc quelques-uns de ces passages sur les antennes du service public belge francophone. Grâce à la Sonuma, les archives télévisuelles (Retrouvez aussi toutes ces séquences et d'autres sur Auvio).

Je passe ma vie à ne pas faire ce que je dis Entretien avec Michèle Cédric

Bedos était l’invité de l’émission "Dites-moi", le 02 septembre 1991. Il s’y livrait, à coeur ouvert, à Michèle Cédric depuis Genève. Entretien avec Guy Bedos - Dites-Moi - 02/09/1991 Michèle Cédric rencontre Guy Bedos à l'hotel Richemont de Genève. Une rencontre au cours de laquelle l'homme de scène à l'humour corrosif montre une autre facette de sa personnalité : celle d'un homme généreux, tendre, émotif lorsqu'il parle de sa famille, de ses amis ou de son combat contre le racisme. Avec les interviews de la journaliste Anne Sinclair et du comédien, Yves Robert.

►►► À lire aussi : Guy Bedos est décédé à l’âge de 85 ans

Toiles de maître Guy Bedos était aussi comédien. Il a marqué la comédie française avec "Un éléphant, ça trompe énormément", et sa suite, "On ira tous au paradis", encore dans toutes les mémoires. Yves Robert avait fait mouche en le faisant jouer Simon, ce médecin hypocondriaque malmené par sa mère poule Marthe Villalonga (alors que dans la vraie vie, elle n’a en réalité que deux ans de plus que Bedos). Avant de se faire plus discret sur grand écran à partir des années 80, il joua cependant dans de nombreux films dans les deux décennies précédentes (dont Dragée au poivre, qu’il coécrira en 1963). Notamment qu’on l’avait aperçu encore dernièrement en télévision, notamment dans la série Kaamelott (livre VI) fin des années 2000. Archive RTBF : séquence "selfie film" avec Guy Bedos dans "Tellement ciné" (31 mai 2016)

Un long moment à table avec Guy Bedos dans "le Carrousel aux Images", le 23 septembre 1970. Le comédien venait y présenter le film "Le Pistonné" de Claude Berri. Il y parle notamment de sa liaison avec l’humoriste Sophie Daumier, et de l’importance qu’elle tient également dans sa carrière. Archive SONUMA Guy Bedos, dans le "Le Pistonné" de Claude Berri - Le Petit carrousel illustré - 23/09/1970 Rencontre avec Guy Bedos à l'occasion de la sortie du film "Le Pistonné" de Claude Berri.

Venons-en à son couple avec Sophie Daumier. Chose rare à l’époque, ils étaient humoristes à la ville comme à l’écran. Et faisaient des sketches et autres prestations ensemble – on se souvient notamment du célèbre sketch "la drague" dans les années 70-. On les retrouve ici tous deux sur les antennes de la RTB, dans "Face au public" en 1967 (Archive Sonuma, 20 janvier 1967). Guy Bedos et Sophie Daumier - Face au Public - 20/01/1967 Unis a la scène comme à la ville, Guy Bedos et Sophie Daumier n'ont pas fini de faire rire ceux qui les écoutent et les regardent. Les voici dans dix sketches, pour la plupart écrits par Guy Bedos, les autres étant sortis de la plume de Jean-Loup Dabadie.

Facétieux et engagé L’humoriste tapait sur tout ce qui bougeait, notamment dans ses "revues de presse" de ses fins de spectacle. Son cœur penchant à gauche (gauche qu’il ne ménagea cependant absolument pas), on se souvient aussi de ces coups de gueule, de ses prises de position et de ses combats.

L'air dubitatif, en compagnie de policiers, à Fécamp (Seine-Maritime) en 1990 - © JOEL SAGET - AFP Ses combats, Guy Bedos les menait à gauche - © PHILIPPE HUGUEN - AFP Son procès avec l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy Nadine Morano défraya la chronique, en 2015 - © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

Avec sa sulfateuse (et son air de ne pas y toucher), il s’attaque notamment à Jean-Paul II, et touche un mot du monde exotique de la politique belge, dans cet extrait du JT de la RTBF du 28 janvier 1985. Guy Bedos, l'actualité et la politique - Bulletin d'information - 28/01/1985 Guy Bedos est invité sur le plateau du JT, à l'occasion de sa venue en Belgique pour une série de spectacles. La journaliste Françoise Van De Moortel, légèrement déstabilisée par l'humoriste, l'invite à réagir sur certains sujets d'actualité. Pour lui le pape est une pape-star, la politique belge a quelque chose de folklorique...

L’amour du public… Je me paye le luxe d’avoir une morale Entretien diffusé au Journal télévisé de la RTBF du 13 février 1980 (Archive Sonuma) Guy Bedos et le public - Bulletin d'information - 13/02/1980 Rencontre avec l'humoriste Guy Bedos. Il évoque sa relation avec le public, avec lequel il joue parfois contre, une sorte de match amical. Mais l'humour c'est aussi la liberté d'expression...

Plus récemment, Guy Bedos était encore à Reyers en tant qu’invité du "Dan Late Show" (le 06 mai 2016)

… Et l’amour de Nicolas Ce jeudi, c’est Nicolas Bedos qui a le premier annoncé la mort de son père, sur Instagram. Une affection toute particulière liait les deux artistes. Une sensibilité à fleur de pot, un style singulier, un humour dévastateur, une évidente ressemblance physique, aussi.

"Comme je suis fier de t'avoir eu pour père", l'hommage de Nicolas Bedos à son père https://t.co/Rc0XdxxZfY — Le HuffPost (@LeHuffPost) May 28, 2020

Guy Bedos présentait un texte sensible, caustique mais néanmoins désabusé après la naissance de Nicolas (né en 1979). Il fut lu dans l’émission TVF Magazine, diffusée le 08 janvier 1980 (magazine destiné aux femmes mais incluant des hommes, consacré ce jour-là à "l’accouchement sans douleur"). Archive Sonuma Guy Bedos: "Nicolas", sketch écrit à la naissance de son fils (RTBF - 1980) - 29/05/2020 Ce jeudi, la nouvelle tombait et en a rendu nostalgique plus d'un: Guy Bedos est décédé. Agé de 85 ans, l'humoriste et comédien a pendant une petite cinquantaine d'années, écumé les radios et plateaux de télés. Toujours prolixe, le regard malicieux, aimable mais franc-tireur impitoyable, il se prêtait volontiers au jeu des interviews. Revoyons donc quelques-uns de ces passages sur les antennes du service public belge francophone.