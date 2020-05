Le comédien et humoriste Guy Bedos est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé jeudi son fils Nicolas sur les réseaux sociaux.

"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse (Pierre) Desproges et (Jean-Loup) Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis", a-t-il écrit sur Instagram et Twitter.

Dimanche dernier, c’est Jean-Loup Dabadie qui décédait. Il faut un complice très important de Guy Bedos et qui d’ailleurs lui avait écrit plusieurs de ses premiers sketchs.

Un révolté

Né dans un milieu de droite, voire d’extrême-droite, Guy Bedos entre rapidement dans la révolte, en réponse à son cadre familial. "D’une certaine manière ça a été le premier gouvernement que j’ai connu". Il est animé par "le sentiment de résistance contre un ordre établit que l’on peut constater". Et d’ajouter, "je suis profondément un insoumis".

Né en Algérie en 1934, Guy Bedos dit avoir échappé à une forme de "fascisme". Cette enfance le forgera. "J’ai dû me reconstruire à l’inverse de ce que j’ai subi", expliquait l’artiste.

Un homme de la scène

C’est avant tout cela qui le caractérise, la scène. C’est à la fois pour "s’enfuir" de chez lui, et parce qu’il avait une envie folle de faire du théâtre que Guy Bedos lâche ses études, au niveau du baccalauréat.

Ce n’est pas vers le cinéma qu’il se tourne en priorité. Il n’est pas tendre. "On ne me proposait que des rôles 'fadas, sans intérêt'" disait-il.

Bien entouré, il rencontre entre autre Jacques Prévert et Boris Vian. Il se prend un goût pour l’écriture, "j’ai vécu de mon écriture", disait-il.

La première partie de la vie de Guy Bedos se passe sur les planches, dans les cabarets. Une scène qu’il partage avec celle qu’il épousera Sophie Daumier. Un tandem assez rare pour l’époque.

Ce n’est qu’en 1954 qu’il fera sa première apparition au cinéma dans le film Futures Vedettes de Marc Allégret.