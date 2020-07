Guédelon, chantier médiéval bloqué au 13e siècle

Difficile aujourd’hui de croire que le château de Guédelon n’existait tout simplement pas il y a quelque vingt années. Comme le montrent ces photos, les ouvriers sont littéralement partis d’un terrain totalement vague et vierge de ruines.

A donc été inventé un Seigneur de Guédelon, totalement fictif, mais dont le profil, la richesse, l’entourage et le quotidien cadrent parfaitement avec celui d’un vassal de la région d’Auxerre. "S’il avait existé, le Seigneur de Guédelon aurait pu se faire construire ce château au milieu du 13e siècle, où une trentaine de personnes auraient vécu."

Avant la première pierre, un énorme travail de recherche a eu lieu. "On avait besoin d’un scénario, de savoir qui allait habiter dans ce château" explique Florian Renucci, le maître d’œuvre de Guédelon.

Comment construisait-on les châteaux à l’époque médiévale ? Cette question anodine, qu’un groupe de passionnés d’histoire s’est posé un soir après un repas voilà bientôt trente ans, a débouché sur l’un des chantiers les plus ambitieux du moment.

Ce terrain n’a cependant pas été choisi au hasard : son sol est riche, avec notamment une grande carrière d’où est sorti l’ensemble de la construction, et il se trouve au milieu d’une forêt, avec toutes les ressources que cela implique en termes de bois.

"Reste qu’il y a une grande différence entre 2020 et le 13e siècle, reconnaît la directrice du chantier, Maryline Martin. Aujourd’hui, les espaces verts ne sont plus aussi nombreux, ni plus aussi denses en arbres. Il a fallu s’adapter."

Des châteaux d’époques montrent par exemple que certaines poutres courbées viennent d’un seul et même arbre. Or aujourd’hui, dans la région de Guédelon, plus aucun arbre ne propose cette courbure.

Autofinancement en trois ans

Si quelques fonds propres et subventions avaient été nécessaires au début du chantier en 1996, les entrées payées par les visiteurs ont rapidement suffi. "Nous avons réussi à nous autofinancer après trois ans" se satisfait la directrice.

Chaque année, entre 300.000 et 400.000 personnes voyagent dans le temps, afin de découvrir des pratiques et des outils que même l’histoire avait oubliés.