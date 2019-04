Grève chez Europe 1, la direction du groupe visée par une plainte

La direction d’Europe 1 visée par une plainte

Parallèlement, une instance représentative du personnel d’Europe 1 a porté plainte à Paris pour « entrave » en visant la direction de la radio, qu’elle accuse de « pressions déloyales », a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) estime faire l’objet de « pressions déloyales » de nature « à entraver ses missions de défense de la santé et de la sécurité de ses salariés ».

Cette instance dit avoir constaté de « nombreux cas de burn-out » et de « harcèlement », illustrant selon elle « une dégradation » des conditions de travail dans un contexte « tendu » en raison des difficultés de la branche média du groupe Lagardère.

« Malgré les alertes du CHSCT et les avertissements de l’Inspection du travail, la direction n’a pas remédié aux situations d’entrave qui se sont au contraire multipliées ces derniers mois », déplore le comité.

La direction d’Europe 1, dont les audiences ont lourdement chuté ces dernières années et qui a annoncé en janvier une réorganisation de sa rédaction numérique, n’a pas souhaité commenter.

Dans sa plainte transmise au parquet de Paris le 19 mars et que l’AFP a pu consulter, le CHSCT dénonce des « entraves incessantes » caractérisées par une « opposition systématique et véhémente de la direction », la non-prise en compte d'« alertes » ou encore la « déstabilisation » de trois salariés titulaires de mandats dans les institutions représentatives du personnel. Certains ont fait l’objet de « surcharge de travail soudaine et démesurée », les plaçant dans « un état de détresse psychologique », selon le CHSCT.