Green Team – de la bd écolo et souriante pour jeunes lecteurs

C’est de la bd dans l’air du temps, de la bande dessinée humoristique et éducative, utilisant des recettes déjà bien éprouvées. En tout cas du côté de l’humour. On se trouve, incontestablement, dans une lignée de ces séries qui nous racontent des gags en une page, et qui parlent des pompiers, de Toto, que sais-je encore. Un thème commun, des historiettes souriantes immédiatement accessibles, et le tour est joué. Mais il y a ici une différence, fondamentale, c’est justement la thématique. Pas de " personnage " mais une réflexion éducative, didactique, écologique !

Et le titre générique de ces deux premiers albums annonce la couleur tout de suite, d’ailleurs…

Green Team, l’équipe verte… Green Team, ce sont deux gosses, Juju et Anto, et leurs copains, qui ont décidé, avec ou sans l’aide des adultes, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à sauver la planète ! Ou, en tout cas, à la rendre plus vivable.