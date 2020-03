Green Class – une série BD qui parle de pandémie, de survie, de solidarité

Ces six filles et garçons plus copains qu’amis vont d’abord être horrifiés de la façon dont le pouvoir, donc l’armée, " soigne " les contaminés : au lance-flammes ! Ils vont aussi se trouver en face d’un choix terrible, puisque l’un deux va être atteint par ce virus. Ils pourraient être évacués, mais ils refusent, et ils restent, dans une zone confinée, solidaires sans l’avoir vraiment voulu, mais solidaires pleinement, avec des caractères très différents les uns des autres.

green class - © le lombard

Les références sont évidentes, dans la narration, dans les thématiques de cette série. On pense à " Dune ", à Stephen King, à tous ces films d’horreur pour ados en mal de sensations fortes. Et dans le deuxième tome, on se retrouve entre " Mad Max " et " Vendredi 13 ". Mais ce sont des références assumées, qui correspondent à la volonté des auteurs de s’adresser, sans temps mort, à un large public. Une volonté, dès lors, de nous montrer des personnages centraux qui ne sont pas des " héros ", mais des gens comme tout le monde, des jeunes, avec leurs failles qu’il leur faut apprivoiser. Et là, on dépasse le simple côté " aventure ", " fable écolo " à la mode, pour, en mélangeant des tas d’histoires différentes qui, lentement, convergent vers une même finalité, on en arrive à un " discours " qui est le moteur réel du récit : la solidarité, le besoin de la jeunesse de vivre autre chose que des aventures préfabriquées comme on en voit tant à la télé, de Fort Boyard à Koh Lanta… Une aventure dans laquelle la survie, la vraie, dépasse, ou accompagne, la notion de liberté.