Grease, 40 ans plus tard: Olivia Newton-John et John Travolta réendossent leurs costumes de Danny et Sandy,

Le film reste mythique, même 40 ans après sa sortie, et ses personnages principaux restent tout aussi populaires. John Travolta et Olivia Newton-John ont pu s'en rendre compte lors du "Meet and Grease" organisé vendredi soir à West Palm Beach, en Floride. Une session de questions et réponses était prévue après un concert-hommage au film musical, et les deux principaux protagonistes ont surpris le public en arrivant dans leurs costumes d'époque, comme s'ils venaient de quitter le plateau de tournage.

Les deux acteurs ont posté une photo de leur arrivée à l'événement, et des petites vidéos de leur prestation. Et Olivia Newton-John a même respecté sa "transformation" de fille sage en "bad girl" en délaissant sa jupe jaune plissée pour sa fameuse tenue en cuir.

Une tenue achetée plus de 243.000 dollars le mois dernier par un fan lors d'une vente aux enchères en faveur de la recherche contre le cancer... et ensuite rendue à Olivia Newton-John: "Cette veste vous appartient et appartient à l'âme collective de ceux qui vous aiment, de ceux pour lesquels vous êtes la bande originale de leur vie. Elle ne devrait pas rester dans le placard d'un milliardaire pour les droits de vantardise du country club" avait-il expliqué.

Olivia Newton-John a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1992. L'an dernier, la maladie a refait surface sous la forme d'une tumeur dans la colonne vertébrale.