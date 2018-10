Grande soirée de clôture pour CAP48 avec Philippe Geluck et de nombreux artistes dès 20h20

Ce dimanche soir, il sera entouré d'artistes qui soutiennent également la cause : MC Solaar, Slimane, Louane, Alice on the roof, Vitaa, Grand-George et Claudio Capéo. Lou Boland, jeune artiste autiste, rendra également hommage à Maurane.

Philippe Geluck sera également rejoint par nos collègues de la RTBF qui ont accepté de relever le défi en marchant 100 km d'affilés. Ils sont partis de Mozet, en Région namuroise, samedi après-midi.