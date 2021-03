Grammy awards 2021 : les chiffres insolites de la cérémonie musicale de l'année

Ils sont deux à détenir le record du nombre de "Grammies" obtenus en une seule et même soirée : Michael Jackson et Carlos Santana. Le 28 février 1984, Michael Jackson est au sommet avec "Thriller", l’album le plus vendu de tous les temps . Il reçoit ce jour-là huit récompenses dont l’album de l’année ("Thriller") et le disque de l’année ("Beat it"). C’est du jamais vu. Quatre ans plus tôt, l’artiste, déçu de n’avoir obtenu qu’un seul prix pour son album "Off the wall" avait annoncé à son entourage que lors de sa prochaine venue, il raflerait la mise.

L’industrie du cinéma a les Oscars, celle de la musique a les Grammy awards. Cette année, la plus prestigieuse cérémonie de remise de prix dans le domaine de la musique aura lieu ce dimanche soir, à Los Angeles (dans la nuit de dimanche à lundi en Belgique). La 63e édition, repoussée d’un mois et demi – elle devait initialement avoir lieu le 31 janvier - se tient dans un contexte Covid. Des mesures sanitaires strictes sont prévues lors de la remise des trophées (un gramophone stylisé doré) et lors des prestations des artistes invités. Parmi ceux-ci : BTS, Doja Cat, Billie Eilish, Lil Baby, Dua Lipa, Post Malone, Harry Styles, Bad Bunny, DaBaby, Taylor Swift…

Au tableau des récompenses, Georg Solti est suivi par le compositeur et producteur Quincy Jones avec 28 Grammy awards et la violoniste Alison Krauss avec 27 distinctions. Alison Krauss est l’artiste féminine la plus distinguée. U2 est le groupe ayant obtenu le plus de prix avec 22.

Le chef d’orchestre hongrois, Georg Solti, décédé en 1997 est le musicien le plus récompensé sur l’ensemble de sa carrière par l’académie des Grammy awards avec pas moins de 31 récompenses. "Non seulement le regretté chef d’orchestre Georg Solti détient le record du plus grand nombre de Grammy awards gagnés dans tous les genres avec 31, mais il a le plus de victoires dans le domaine classique", indique l’académie. "La dernière victoire de Solti était celle du meilleur enregistrement d’opéra pour 'Wagner : Die Meistersinger Von Nurnberg' en 1997." Sa première récompense remonte à 1962, pour "Aida" de Verdi.

Les Grammy awards, ce sont plus de 80 catégories (84 en 2021) qui permettent de brosser très largement l’univers de la musique. Cela va de la Meilleure performance pour un duo ou un group pop au Meilleur enregistrement Dance en passant par le Meilleur album historique, à la Meilleure musique de film, Meilleur album Latin Jazz, le Meilleur album Folk, la Meilleure performance d’une chorale, le Meilleur album reggae ou encore le Meilleur disque parlé. Bref, de quoi contenter l’ensemble de l’industrie et ses représentants.

Il faut savoir que le programme diffusé sur CBS a pendant de longues années eu un impact sur les ventes de disque d’un artiste. Un passage ou un prix reçu aux Grammies, c’est l’assurance d’écouler plus de vinyles et de cassettes audio . Mais la digitalisation et dématérialisation a changé la donne avec internet. Les Grammy awards ne font plus les records de vente mais restent un passage obligé pour tout qui souhaite être reconnu musicalement au niveau mondial.

Nous en avons déjà parlé : la cérémonie organisée en 1984 est celle de la consécration pour le phénomène Michael Jackson. C’est également celle qui sera la plus regardée à la télévision américaine avec plus de 51 millions de téléspectateurs (30% de parts de marché). A cette soirée, participaient également Bonnie Tyler, Culture Club, Cindy Lauper, Herbie Hancock, Irène Cara…

En 2013, le chanteur belge Gotye (Wouter De Backer), né en Australie, remporte trois grammies (dont un des mains de Prince) pour son titre "Somebody that I used to know" et son album "Making Mirrors".

Billie Eilish, la plus jeune

Billie Eilish est la plus jeune récipiendaire d’un Grammy awards. En 2020, à l’âge de 18 ans, elle est récompensée pour son album "When we all fall asleep, where do we go ?". Billie Eilish, qui n’a pas encore vingt ans, a déjà remporté cinq grammies.

Le précédent record de jeunesse était détenu par Taylor Swift. En 2010, âgée de 20 ans, celle-ci est honorée pour son album "Fearless" qui contient les tubes "Love story", "Fifteen" et "You belong with me".