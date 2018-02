Google veut scanner vos yeux pour détecter les risques de maladies cardiovasculaires

La santé est un des nombreux secteurs dans lesquels Google développe sa technologie. Récemment, les scientifiques du géant californien et de la filiale Verily ont développé un algorithme permettant de scanner la rétine et d'évaluer les risques de maladies cardiovasculaires.

D'après les informations du site The Verge, une fois le scan de la rétine effectué grâce aux veines se trouvant dans l’œil, la machine sera capable de retranscrire des données précises comme l'âge du patient, sa pression artérielle ou encore si l'individu est fumeur ou non.

Deux différences notables par rapport aux méthodes de détection actuelles : d'une part, le processus sera plus rapide en étant tout aussi précis ; d'autre part, le patient n'a pas besoin de faire une prise de sang.

300.000 cas analysés par l'algorithme

Afin de perfectionner l'algorithme utilisé, les scientifiques ont analysé près de 300.000 cas en utilisant les scans rétiniens et les données médicales générales.

Dans une interview accordée à The Verge, Luke Oakden-Rayner, chercheur spécialisé dans les machines analytiques à l'Université d'Adélaïde, souligne l'importance du projet et explique en quoi l'intelligence artificielle aide à améliorer les outils actuels. "Ils réussissent à obtenir plus d'informations d'un cas clinique que nous ne le faisons actuellement. Au lieu de remplacer les médecins, cela va leur permettre d'étendre leurs compétences", explique-t-il.

La technique d'analyse doit encore subir quelques tests avant d'être utilisée en hôpital mais le projet de Google prend forme et semble prometteur.