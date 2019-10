Google rend hommage ce lundi au Belge Joseph Plateau, inventeur du phénakistiscope

PHENAKISTOSCOPE - Tribute to Joseph Plateau - - 14/10/2019 L'ILLUSION DE JOSEPH Virtual reality, 360-degree videos, social networks, video games that look like movies and movies that resemble video games: I think that most of the entertainment`s world nowadays has become monstrous and it is no longer just eyes` illusion, but often illusion of the mind. I do not know about you but personally, among all these innovation`s turbines, I find myself still attracted by ancient methods and tools which continue to fascinate me. Some time ago I came across a phenakistoscope (also spelled as phenakistiscope or phenakitiscope or phantasmascope or phantascope), an antique optical instrument that displays animated images (practically current animated gif) invented in 1832 by Joseph Plateau. I then found some scans of these circles on the Internet and I began to digitally animate them. After a few attempts, I started to combine these animations trying to create something original and unpublished. Eventually, in order to stay on, I created a stop motion with paper toys from nineteenth-century that open and close the video. The music was carefully crafted by Al-Maranca. The result of all this work is called "L'illusion de Joseph" in honour of Joseph Plateau, inventor of phenakistoscope. Enjoy :) Created and Directed by Pask D'Amico for Klesha production http://www.kleshaproduction.com Music by Al-Maranca in “Il ballo della coccinella sul panno bianco” (A.Maranca) http://www.al-maranca.bandcamp.com/ Special thanks to Luca Spennato for photography supervision http://www.lucaspennato.com/ ITA Realtà virtuale, video a 360 gradi, social networks, videogiochi che sembrano film e film che sembrano videogiochi: la dimensione dell'intrattenimento oggi giorno è diventata mostruosa e non è più solo illusione dell'occhio ma illusione della mente. Non so voi ma io in tutto questo turbine di innovazione ancora sono attratto da strumenti e metodi antichi che continuano ad affascinarmi. Tempo fa mi sono imbattuto nel fenachistoscopio (anche conosciuto come fenachistiscopio, phenakistiscopio, fantasmascopio (phantasmascope) o fantascopio (phantascope), un antico strumento ottico che consente di visualizzare delle immagini animate (praticamente le nostre odierne gif animate) inventato da Joseph Plateau nel 1832. Su internet ho trovato delle scansioni di questi dischi ottocenteschi ed ho iniziato ad animarli digitalmente. Dopo un pò di tentativi ho cominciato a combinare queste animazioni cercando di creare qualcosa di originale ed inedito. Poi per rimanere in tema ho creato uno stop motion con dei paper toys ottocenteschi che aprono e chiudono il video. La musica è del mio amico e musicista Al Maranca. Da tutto questo lavoro nasce “L'illusion de Joseph” in onore a Joseph Plateau, inventore del fenachistoscopio . Buona visione.