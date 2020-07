Google Belgium devra s’acquitter d’une amende de 600.000 euros pour non-respect du droit à l’oubli

C’est l’Autorité de la protection des données (APD) qui a pris la décision d’imposer une amende de 600.000 euros à Google Belgium pour non-respect du droit à l’oubli d’un citoyen. Google aurait refusé "sa demande de déférencer des articles obsolètes attentatoires à sa réputation", indique l’APD. C’est la plus haute amende imposée par l’Agence de protection des données. Jusqu’à présent, l’amende la plus élevée était de 50.000 euros, mentionne l’APD.

Une personnalité publique

Selon le communiqué de l’APD, le citoyen qui a lancé cette bataille contre le géant du numérique est une personnalité publique. Il semblerait que certains articles le mentionnant indiquent une couleur politique qui n’est pas la sienne. Il réfute d’ailleurs faire partie de cette famille politique. Or, les articles référencés par Google le mentionnant renvoient directement à cela. Après avoir demandé, en vain, que ces articles soient déférencés, cette figure publique a décidé de porter l’affaire. Par ailleurs, cette personne souhaitait voir des articles mentionnant une "plainte pour harcèlement à son encontre" déférencés. Dans les deux cas, "Google a pris la décision de ne déréférencer aucune des pages en question", indique le communiqué.

Droit à l’oubli vs. Droit d’information

Le fait que le plaignant soit une personnalité publique complique un peu les choses. En effet, certains éléments sont du domaine public et relève du droit à l’information tandis que d’autres relèvent du droit à l’oubli pour le citoyen. Selon Hielke Hijmans, Président de la Chambre Contentieuse : "Dans le droit à l’oubli, il faut trouver un juste équilibre entre d’une part, le droit du public à accéder à l’information, et, d’autre part, les droits et intérêts de la personne concernée."

Dès lors, l’Autorité de la protection des données a estimé que, concernant les pages mentionnant son étiquetage politique, "le maintien de leur référencement était nécessaire à l’intérêt public et a ainsi donné raison à Google". En revanche, l’APD a considéré que les pages faisant mention de plainte pour harcèlement étaient de nature à nuire au plaignant dans la mesure où "les faits n’ont pas été établis, sont anciens, et susceptibles d’avoir de sérieuses répercussions". A cet égard, l’APD a estimé que Google avait fait preuve d'" un manquement grave" et de "négligence, vu que l’entreprise possédait des preuves du caractère non pertinent et dépassé des faits".

Elle a donc infligé une amende de 600.000 euros au géant du numérique. C’est l’amende la plus importante jamais infligée par cette autorité.