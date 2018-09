Google a 20 ans: voici comment, à l'époque, on parlait des moteurs de recherche à la télé

Le 4 septembre 1998, un outil qui allait révolutionner nos vies voyait le jour : Google. A une époque où internet était un labyrinthe, deux étudiants de l'université de Stanford, Sergueï Brin et Larry Page, imaginent un nouveau moteur de recherche. La toile en a bien besoin : le web grand public en est alors à ses balbutiements et trouver l'information que l'on cherche relève de la patience... ou du hasard pur et simple. Les internautes découvrent alors les joies de la sérendipité : un terme que le Larousse définit comme "l'art de faire une découverte par hasard".

A l'époque, les concurrents du futur géant s'appellent Altavista et Yahoo. Les ordinateurs affichent les données à un train de sénateur et le modem chantonne son étrange mélodie.

Au fil des années, Google grandit au point de se retrouver au centre de nos vies... et de devenir un verbe. Désormais, on prend soin de "googler" son futur employé, avant de prendre la route accompagné de Google Maps (ou de Waze... qui appartient à Google) tout en lisant ses mails stockés sur Gmail.

Mais comment parlait-on des moteurs de recherche à l'aube des années 2000 ? Nous avons plongé dans les archives de la RTBF pour mettre la main sur une édition des "Niouzz", le JT des enfants qui existe d'ailleurs toujours, diffusée le 3 octobre 2001.

"La meilleure adresse, peut-être, quand tu cherches un renseignement, le plus puissant des moteurs de recherche : google.com. On tape 'news' et voilà les 222 résultats qui s'affichent... et qui te conduisent chez nous", sourit le journaliste en voix off. A titre de comparaison, la même recherche en 2018 renvoie vers 9 millions de résultats.