Google a 20 ans: qui a-t-il tué et quelles sont les alternatives?

En deux décennies, Google a fait le vide autour de lui. Et cela, grâce une arme fatale: le Page ranking, un algorithme d'analyse qui mesure la popularité d'une page web. Ce PageRanking a vraiment écrasé les moteurs de recherche généralement basés sur la simple indexation des sites.

Mais il faut rendre à Cesar ce qui appartient à César. Ce n’est pas Apple qui a inventé la souris, mais Xerox, le Système d’exploitation MS-DOS n’a pas été inventé IBM, mais racheté à Bill Gates qui, lui-même l'avait racheté à un développeur. Et le PageRank n’a pas été inventé par Larry Page seul. Le brevet a été enregistrée par l’Université de Stanford qui a octroyé une licence à Google en 1998, avec une garantie d’exclusivité jusqu’en 2011.

Et la réalité est là: créé le 4 septembre 1998 dans un garage de la Silicon Valley, Google représente aujourd’hui plus de 85.000 salariés et pèse pas loin de 70 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Ceux que Google a fait disparaître?

Les quatre principales victimes de Google sont Lycos, AltaVista, Ask et Yahoo. Yahoo, regroupait les sites de web par thématique… Et AltaVista et Lycos recourraient à des mots clés. En 1999 (pratiquement à la naissance de Google), les outils de recherche les plus utilisés étaient Lycos et AltaVista.

Depuis, AltaVista a disparu, Lycos.com existe encore, mais caché dans les oubliettes du Web…. Et lorsqu’on le teste, il se révèle d’une inefficacité pathétique.

Ensuite, il y a Yahoo. C’est le seul vétéran dont le nom subsiste. Il occupe la 6ème position parmi les outils de recherche. Mais il a, pour cela, vendu son âme au diable puisque son moteur de recherche est utilisé par Bing (le navigateur de Microsoft). Et désormais, sa plus grosse activité commerciale aujourd’hui réside dans la messagerie. Yahoo gagne en réalité de l’argent en vendant les données contenues dans les mails.

AOL existe encore, mais touche moins d’1% des internautes.