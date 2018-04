"Goal, Goal, Goal": le Grand Jojo sort un hymne du Mondial russe avec Roger Laboureur

Et si finalement, le vrai hymne des Belges eu Mondial belge était celui... du Grand Jojo?

Après que l'Union Belge, sous la pression des sponsors, ait désavoué Damso, après le mini-buzz provoqué par Lou Boland, musicien de 19 ans porteur du syndrome de Morsier, après le peu d'intérêt porté par l'initiative de Lou Deprijck, c'est au tour du grand Jojo d'annoncer, dans la Dernière Heure, que lui aussi sortira "son" hymne pour soutenir la Belgique lors du Mondial de foot 2018 en Russie

Avec un net avantage sur les autres: c'est que lui a réalisé le seul hymne dont tous les Belges se souviennent, "ET viva Mexico", celui de la campagne 1986 dont les Belges sont revenus avec une inattendue quatrième place.

Et comme un clin d'oeil à cette période de folie qui avait vu sa chanson reprise par une Grand'Place noire de monde au retour des Diables, le Grand Jojo a invité une figure marquante de l'époque: le commentateur sportif de la RTBF Roger Laboureur.

Le titre de la chanson est d'ailleurs inspiré d'un des moments "historiques" où le commentateur perd toute objectivité journalistique et crie "Goal Goal Gooaal.” A la Dernière Heure, il confie d'ailleurs qu'au moment d'enregistrer, Roger a pensé au goal de Léo Van Der Elst dans les tirs au but contre l’Espagne en quart de finale du Mondial 86 et qui nous ouvre la porte sur la demi-finale contre l’Argentine. "C’était le penalty de la victoire. C’est le moment le plus fort. Je vocifère" admet-il.

“Ce que je vais enregistrer ne ressemble en rien à Mexico" prévient cependant le Grand Jojo. Mais il en est pourtant persuadé:"Goal goal gooaal va faire un malheur grâce à deux "phrases magiques": une où Jules César dit que de tous les peuples, les Belges sont les plus braves. Et un passage où il promet que "les patrons vont offrir un jour de congé et une augmentation si les Belges sont champions".

Rendez-vous dans quelques mois pour voir si la formule magique va fonctionner...