Gilets jaunes et rejet des "élites": "Le complotisme est un discours d'oppression, qui appelle à la haine"

Méfiance envers les médias, haine du système et de tout ce qui est considéré comme les élites, il semble y avoir des liens entre le mouvement des gilets jaunes et ce qu'on apppelle le "complotisme", une tendance sur laquelle Marie Peltier, chercheuse et historienne, enseignante à la Haute École Galilée à Bruxelles, a publié deux livres. Le dernier s'intitule "Obsession", dans les coulisses du récit complotiste et il est paru aux éditions "Inculte".

Elle était l'invitée de Jour Première ce lundi et expliquait pourquoi les vidéos et infos parodiques étaient parfois prises au sérieux : "On y croit parce qu'il y a un imaginaire antisystème qui, depuis une quinzaine d'années, a gagné énormément de terrain, via Internet évidemment en grande partie, mais au travers surtout de discours politiques qui ont propagé ce type de récits qui se présentent comme un discours contre le pouvoir en place, en quelque sorte. Et ce discours-là a effectivement gagné énormément l'imaginaire collectif".

Une confusion que les sites parodiques alimentent, parfois sans le vouloir : "Ils peuvent participer, parfois malgré eux, à une certaine logique de désinformation. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter la parodie, mais ça veut dire que ça devient pour le citoyen honnête parfois de plus en plus difficile de différencier ce qui est un discours factuel de ce qui est un discours de pure désinformation et ce qui est un discours qui est censé être de l'ordre de l'humour. Les frontières sont de plus en plus poreuses actuellement".

Et ce qui est frappant chez les gilets jaunes, c'est qu'ils s'inscrivent pleinement dans cette logique antisystème : "Quand on regarde les revendications, et surtout la terminologie utilisée par ces manifestants, on voit qu'il y a une espèce d'essentialisation de ce qui serait le système en place, dans lequel sont mis sur un pied d'égalité les politiques et les médias, comme s'ils travaillaient de mèche et comme si tout ça ne faisait qu'un. C'est aussi ce que ce discours désigne comme les élites. Les élites, c'est aussi une terminologie qui est très liée à l'imaginaire antisystème. Avec des agressions envers les journalistes, même si ce n'est pas le cas de tous les manifestants, mais elles ont eu lieu. Et avec aussi quelque chose qui est propre à cette posture antisystème, qui est une certaine colère, qui a régulièrement dévié envers des cibles qui font partie des minorités de notre société. On a vu qu'il y a eu des agressions racistes, on a vu qu'il y a eu des propos antisémites, et ça, je le mentionne non pas pour diaboliser le mouvement — ce n'est pas le propos — mais c'est pour dire que c'est un symptôme d'un discours global. Et ce discours global ne vient pas de nulle part. Je vois donc vraiment les gilets jaunes comme une émanation, en quelque sorte, des discours politiques qui ont envahi l'espace public depuis plusieurs années et qui maintenant descendent dans la rue sous une forme excessivement hostile et peu canalisable. On va dire qu'on est désarçonné".

Si en France, on voit que beaucoup de ces porte-parole et des initiateurs sont reliés aux sphères d'extrême droite, on remarque, en Belgique en tout cas, un ralliement à la cause de l'extrême gauche: "Il y a effectivement une partie de l'extrême gauche qui est aussi très forte dans cette posture antisystème depuis plusieurs années, et donc qui se rallie aussi à ce mouvement à l'aune de cette lecture-là. Et ça, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus général qu'on voit en Europe actuellement, en Italie notamment : cette espèce d'alliance de certains militants ou de certains cadres d'extrême gauche avec certains militants d'extrême droite, une espèce d'"union" des extrêmes à la faveur justement d'une lecture anti-élite et antisystème".

Un discours antisystème qui mène souvent à la violence : "Le complotisme est un discours d'oppression. C'est un discours qui est hostile à l'émancipation. C'est un discours qui se présente comme un discours rebelle, mais foncièrement c'est un discours qui appelle à la haine envers les minorités et envers les institutions démocratiques. C'est donc un discours qui, à terme, conduit effectivement à une logique violente. Ce n'est pas pour rien qu'il est intrinsèquement lié à l'histoire de l'antisémitisme. Tous les discours fascistes de la première moitié du XXe siècle étaient imprégnés d'une logique complotiste et au final ça a mené à ce qu'on sait, notamment à l'égard de la minorité juive d'Europe. Je ne suis pas en train de dire que le complotisme va évidemment conduire directement à un nouveau génocide, il faut nuancer, mais en tout cas à un climat insurrectionnel. Pas révolutionnaire, contrairement à ce que certains disent actuellement. Plutôt à une espèce de violence à l'égard des institutions démocratiques et à l'égard des minorités culturelles et sexuelles à l'intérieur de nos sociétés. Ce n'est pas pour rien qu'on voit une augmentation des actes homophobes actuellement. Ce n'est pas pour rien qu'on voit une augmentation des agressions racistes. Je ne suis pas en train de dire que ce sont les gilets jaunes qui sont responsables de tout ça. Ça veut dire qu'on a un climat politique qui favorise ce type de transgression et ce type de violence, et qu'il faut prendre ça très au sérieux".