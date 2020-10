Gaza : libération de militants palestiniens détenus pour avoir parlé à des Israéliens sur Zoom

Des militants palestiniens ont été libérés par le Hamas après plus de six mois de détention pour avoir parlé avec des Israéliens par visioconférence, a indiqué mardi à l’AFP le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza.

Rami Aman, fondateur du Comité pour les jeunes de Gaza, une ONG locale, et d’autres civils palestiniens avaient été arrêtés début avril et accusés de "trahison" pour avoir eu une discussion via l’application Zoom avec une organisation de la gauche israélienne. Plusieurs avaient été rapidement relâchés.

"Rami Aman et deux autres militants ont été libérés lundi soir", a indiqué à l’AFP Iyad al-Bazam, porte-parole du ministère de l’Intérieur à Gaza.

Le tribunal militaire de l’enclave a auparavant condamné M. Aman, 39 ans, à un an de prison avec sursis. Les deux autres personnes, seulement identifiées par les initiales "M.S." et "A.L." et respectivement âgées de 32 et 25 ans, ont été libérées après que la Cour a considéré que leur détention avait été suffisante.

Ils ont été condamnés pour avoir "affaibli l’esprit de la révolution", selon le Centre palestinien pour les droits humains.

"Etablir toute activité ou communication avec les forces d’occupation israéliennes, peu importe l’excuse, est un crime au sens de la loi et constitue un acte de trahison de notre peuple", avait souligné en avril le ministère de l’Intérieur du Hamas.

Septante ONG avaient appelé en septembre le groupe de travail sur la détention arbitraire, organe du Haut commissariat de l’Onu aux droits humains, à faciliter la libération de Rami Aman.

Israël et le Hamas sont des ennemis jurés qui se sont livré trois guerres depuis 2008.