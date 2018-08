Gamescom: les développeurs belges présents en masse au salon du jeu vidéo

Le salon Gamescom ouvre ses portes au public jusqu’au 25 août. Nous étions à l’ouverture de ce salon international consacré au jeu vidéo. Pour les connaisseurs, c’est un peu la version européenne de l’E3, un salon géant du jeu qui, lui, se tient à Los Angeles vers la mi-juin. Mais Gamescom n’est pas un nain pour autant. Avec 1000 exposants et près de 350 000 visiteurs, C’est à la fois le rassemblement des spécialistes et des fous de jeux. La moyenne d’âge y est généralement de 19 ans. Pour y accéder, comptez 18 euros et l’entrée est payante dès 6 ans.

Le jeu vidéo reste un (très) gros marché commercial

Le chiffre d'affaires mondial, c’est 100 milliards de dollars. Ce serait la deuxième industrie culturelle au monde, derrière l’édition de livre qui représente 115 milliard.

Et la Belgique dans tout ça? Chez nous, le jeux vidéo pèse près de 250 millions d’euros, dont plus de 90 millions pour le développement de jeux. On est loin des 3,5 milliards de la France, mais il existe tout de même près de 80 studios de création de jeux vidéo, principalement basés en Flandre et à Bruxelles. Ceci s’explique par la création en 2011 du Gamesfonds au sein du VAF, qui a réellement permis de dynamiser le secteur. Bruxelles a répondu plus tard aux enjeux du secteur avec la création en 2016 de screen.brussels, dont le cluster accompagne les entreprises de jeux vidéos et dont le fond soutient les projets de jeux vidéos. Il y a deux ans la Belgique occupait la 29ème place mondiale du jeu vidéo. Avec 4,2 millions de joueurs actifs, dont 50% paient pour acheter des jeux. En moyenne 122 euros.