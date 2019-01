Game of Thrones is coming: la date de diffusion de l'ultime saison enfin dévoilée

Alors que les fans à travers le monde trépignent d'impatience, la date de diffusion du premier épisode de la saison 8 a (enfin) été dévoilée par la chaîne américaine HBO. Le rendez-vous est fixé le 14 avril prochain (chez nous, BeTv diffusera le premier épisode ce 15 avril 2019). Le mystère était resté entier mais la date vient d'être dévoilée dans un nouveau trailer diffusé la nuit de dimanche à lundi et qui comptabilise déjà des millions de vues. Dans ce trailer, on découvre Jon Snow qui rencontre ses sœurs Arya et Sansa dans la crypte de Winterfell. La fratrie est donc réunie (à l'exception de Bran Stark). Ces trois personnages se retrouvent face à leur propre statue mortuaire. Des statues en hommage aux Stark décédés. Le suspense est donc à son comble pour le lancement de cette ultime saison tant attendue. Elle sera composée de six épisodes d'au moins 80 minutes. Le succès de cette série qui fascine des millions de spectateurs à travers le monde ne fait pas beaucoup de doute. Comment la série va-t-elle se terminer? La direction a multiplié les stratagèmes pour éviter les fuites. Les réalisateurs avaient notamment annoncé que plusieurs scénarios avaient été tournés pour terminer cette saga. Même les acteurs ne savaient donc pas comment leur personnage allait finir.

90 millions de dollars pour cette dernière saison

Game of Thrones est la série de tous les records depuis la sortie de la première saison diffusée en 2011. Pour son ultime saison, on n'a pas lésiné sur les moyens. Le coût de chaque épisode serait de 15 millions de dollars (celui des premiers épisodes était d'environ 6 millions de dollars). Cela s'explique notamment par la durée des épisodes qui s'est allongée. Pour toute la saison 8, il aurait donc fallu quelques 90 millions de dollars pour la série la plus regardée et la plus piratée au monde.

Encore un peu de patience pour découvrir l'ultime saison... Il reste (encore!) trois mois d'attente.

Pour ceux qui ressentent déjà de la nostalgie en vue de la fin de cette saga, qu'ils se rassurent. La chaîne HBO a officialisé la sortie d'un prequel de la série. L'intrigue se déroulera plusieurs milliers d'années auparavant. Certains noms d'acteurs qui figureront au casting ont déjà été dévoilés comme Naomi Watts ou encore Josh Whitehouse. Le tournage devrait débuté cette année. The end is not coming...