Game of Thrones: 55 nuits pour tourner une scène de bataille de la saison 8

Les fans de la série culte Game of Thrones attendent avec impatience le dénouement de la saga et la diffusion de la huitième et dernière saison. Celle-ci ne sera pas diffusée avant le printemps 2019 mais promet déjà d’être spectaculaire.

Pour preuve, les équipes qui réalisent la dernière saison de la saga ont battu un record de production en tournant une scène de bataille surdimensionnée qui aura nécessité 55 nuits consécutives de tournage, selon le site spécialisé "The watchers on the wall". À titre de comparaison, la célèbre bataille des bâtards (l'épisode 9 de la saison 6) a été tournée en 25 jours.