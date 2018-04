Game of Thrones: 55 nuits pour tourner la plus longue bataille de l'histoire de la série

On ne compte plus les scènes de bataille dans la série que plus personne ne présente, Game of Thrones. Pour la plus longue de son histoire, toute l'équipe de tournage a passé 55 nuits dehors dans le froid, la boue et la fausse neige d'Irlande du Nord.

Pour l'ultime saison de Game of Thrones, prévue en 2019, les réalisateurs ne reculent devant rien et tiennent à finir en beauté. C'est en tous cas ce qu'a annoncé la communauté de Watchers on the Wall.

Deux mois et demi pour une seule scène, les fans comprendront donc plus facilement pourquoi le temps entre deux saisons est toujours si long. Le tournage d'une telle scène représente deux fois plus de temps et de moyens financiers que pour une autre scène mythique : la bataille entre les armées de Jon Snow et Ramsay Bolton.

Une scène d'anthologie

L'assistant réalisateur de cet épisode avait d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux qui a été supprimé peu de temps après sa diffusion dans lequel on pouvait notamment lire ceci : "Quand une dizaine de millions de gens regarderont cet épisode dans un an, ils ne se douteront pas du travail que vous avez abattu pour ça (...) Ils comprendront seulement qu’ils sont en train de regarder quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant."

Une information qui mettra sûrement l'eau à la bouche de tous ceux qui prennent leur mal en patience en attendant la saison finale qui s'annonce déjà anthologique.