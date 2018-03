Gagner sa vie grâce aux jeux vidéo? C'est possible... et certains amassent beaucoup d'argent

C'est l'industrie culturelle qui rapporte le plus d'argent au monde : le marché du jeu vidéo génère plus de 100 milliards de dollars de recettes chaque année. Des millions de personnes en vivent, et pas seulement les développeurs. Il y a également les joueurs de haut niveau qui sont considérés comme de véritables sportifs. Il y a aussi ceux qu'on pourrait comparer à des historiens du jeu vidéo et qui vivent de leurs vidéos en ligne. Plongée dans un secteur en pleine expansion à l'occasion du salon "Made in Asia" organisé ce week-end à Brussels Expo.

Fred et Seb, qui animent la chaîne YouTube "le Joueur du Grenier", font des émules à chaque séance de dédicace. Depuis 2009, ils postent sur internet des vidéos qui dépassent très vite le million de vues. "C'est devenu notre métier par accident, confie Sébastien Rassiat, le complice de Frédéric Molas. Au début il n'y avait pas de moyen de financer les vidéos sur YouTube. On faisait ça par passion. On touchait le chômage à côté. Donc on essayait de se faire un CV virtuel sur internet."

Depuis, le duo a multiplié les vidéos consacrées aux anciens jeux vidéo, ainsi que des courts métrages très attendus par leurs fans. "C'est possible d'en vivre, de tirer un salaire de ça en mettant de la publicité sur les vidéos et de faire une carrière", assure Sébastien Rassiat.